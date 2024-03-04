Россия готова вернуть полноценное сотрудничество с Грузией

Глава комитета Совета Федерации России прокомментировал смену специального представителя премьера Грузии по налаживанию связей с Россией.

Российская сторона готова возобновить полноценный диалог с Грузией. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин, комментируя смену представителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией.

Он подчеркнул, что результаты, которых удалось достичь за время работы предыдущего представителя Зураба Абашидзе, будут использоваться в дальнейшем.

"Россия заинтересована в прагматичном диалоге и возвращении к полноценному взаимовыгодному сотрудничеству с грузинскими партнерами"

– Григорий Карасин

Переговоры между Россией и Грузией были запущены в 2012 году, после того, как в республике произошла смена правительства.

Карасин и Абашидзе поднимали вопросы транспортной сферы, экономической отрасли и гуманитарных связей.