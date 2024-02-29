Вестник Кавказа

Грузия сменила советника по вопросам связей с РФ

Грузия сменила советника по вопросам связей с РФ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии выбрали нового советника по вопросам отношений с Россией. Им стал Георгий Каджая. Занимавший ранее этот пост Зураб Абашидзе, занял место советника премьера республики.

Правительство Грузии сменило советника по вопросам сотрудничества с РФ. Премьер страны Ираклий Кобахидзе назначит на эту должность Георгия Каджая. Информацию об этом глава правительства озвучил на брифинге.

"Советником премьер-министра в вопросах отношений с Россией назначен господин Георгий Каджая"

– Ираклий Кобахидзе

Кроме этого, Кобахидзе рассказал, что ранее занимавший эту должность Зураб Абашидзе, назначен советником премьера. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1415 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В России начинает работу новый глава Секции интересов Грузии

В России начинает работу новый глава Секции интересов Грузии

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов машин

Верхний Ларс сейчас: дорога открыта для всех видов машин

Зурабишвили останется президентом до истечения мандата

Зурабишвили останется президентом до истечения мандата

Верхний Ларс на сегодня закрыт для большегрузов

Верхний Ларс на сегодня закрыт для большегрузов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы