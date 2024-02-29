Грузия сменила советника по вопросам связей с РФ

Власти Грузии выбрали нового советника по вопросам отношений с Россией. Им стал Георгий Каджая. Занимавший ранее этот пост Зураб Абашидзе, занял место советника премьера республики.

Правительство Грузии сменило советника по вопросам сотрудничества с РФ. Премьер страны Ираклий Кобахидзе назначит на эту должность Георгия Каджая. Информацию об этом глава правительства озвучил на брифинге.

"Советником премьер-министра в вопросах отношений с Россией назначен господин Георгий Каджая"

– Ираклий Кобахидзе

Кроме этого, Кобахидзе рассказал, что ранее занимавший эту должность Зураб Абашидзе, назначен советником премьера.