Россия готова стать посредником между Ираном и США

Россия видит в Иране союзника и готова выступить в роли посредника при проведении переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранскому ядерному вопросу, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Москва готова стать посредником между Ираном и США на переговорах по иранскому ядерному вопросу. Об этом заявил официальный спикер президента РФ Дмитрий Песков.

"Поскольку Иран - это наш союзник, наш партнер, страна, с которой мы развиваем комплексное взаимовыгодное, взаимоуважительное [сотрудничество], Россия готова сделать для этого все возможное, - отметил Песков. - Соединенным Штатам об этом известно"

– Дмитрий Песков

Песков также подчеркнул, что проблему вокруг ядерного досье Тегерана необходимо решать исключительно мирным дипломатическим путем.

Спикер Кремля также отметил, что иранский вопрос обсуждался на российско-американских переговорах в Эр-Рияде, но конкретных предложений не было. Стороны договорились проводить отдельные консультации по иранской теме.

"Она (тема Ирана - ред.) затрагивалась в Эр-Рияде, но недетально. Опять же, я повторяю: недетально, поэтому никаких конкретных инициатив не было"

– Дмитрий Песков

Отметим, что в Кремле ранее не подтвердили участие Владимира Путина в переговорном процессе между Ираном и США, о чем писали западные СМИ.