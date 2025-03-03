Россельхознадзор обсудит поставки армянских цветов с Ереваном

В скором времени состоятся переговоры между Россельхознадзором и соответствующим ведомством Армении. Они будут посвящены поставкам армянских цветов в Россию.

Российско-армянские переговоры по поставкам цветов в РФ состоятся 14 июля, рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Встреча пройдет в формате видеосвязи. Она будет организована по просьбе Еревана. Участниками переговоров станут замруководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене и глава армянского Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Тигран Петросян.

"Обсуждение будет посвящено нарушениям фитосанитарных требований при поставках цветочной продукции из Армении на территорию России"

– Россельхознадзор

Кроме того, будет обсуждаться возможность прослеживать, где именно были выращены цветы и откуда их ввезли.