РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Росморречфлот завершает дноуглубительные работы на Волго-Каспийском канале

Росморречфлот завершает дноуглубительные работы на Волго-Каспийском канале
Волго-Каспийский судоходный морской канал в скором времени начнет принимать суда с осадкой до 4,5 метров - Росморречфлот завершает на нем дноуглубительные работы.

В скором времени весь Волго-Каспийский судоходный морской канал (ВКСМК) станет доступным для судов с осадкой до 4,5 м - дноуглубительные работы на нем выполнены на 93%, сообщает Росморречфлот.

"На дноуглубительных работах на канале протяженностью 188 км задействовано беспрецедентное количество дноуглубительной техники - 17 земснарядов. В течение ближайших недель ФГУП "Росморпорт" планирует завершить основной объем работ, запланированный на этот год, и открыть канал для движения судов с осадкой 4,5 метра"

- Росморречфлот

На этом работа земснарядов не закончится – часть их перебросят на те участки ВКСМК, на которых из-за рельефа дна пока сохраняется одностороннее движение судов.

Для предотвращения донных заносов на канале укладывают защитные конструкции, представляющие собой мягкие полипропиленовые блоки, заполненные грунтом.

На Волго-Каспийском канале заработали дноуглубители

На Волго-Каспийском канале заработали дноуглубители

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
980 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version