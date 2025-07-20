"Роскосмос" вывел на орбиту иранский спутник

Россия запустила в космос иранский спутник "Нахид-2" . Также на орбиту выведены еще около 20 космических аппаратов.

"Роскосмос" сегодня осуществил запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту иранский спутник связи "Нахид-2", сообщают СМИ.

Сообщается, что телекоммуникационный спутник "Нахид-2" спроектирован Иранским центром космических исследований. Спутник имеет важное значение для космической программы Исламской Республики: с его помощью исследователи рассчитывают протестировать бортовые двигатели в условиях орбитального полета.

Отметим, что ракета-носитель "Союз-2.1б" сегодня вывела на орбиту 20 спутников, включая иранский. Также бороздить космические просторы отправлены спутники "Ионосфера-М", которые будут следить за солнечной активностью.