Росгидромет: прогнозы погоды в России стали точнее

Прогнозы погоды в России стали более точными. В Росгидромете говорят о 96,7% точности краткосрочных погодных прогнозов.
Прогнозы погоды российских синоптиков стали точнее, об этом рассказал руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорь Шумаков в докладе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
Согласно информации главы Росгидромета, до 96,7% повысилась точность краткосрочных прогнозов, а штормовые предупреждения в стране оправдываются в 96% случаев. Метеорологи стали объявлять погодные предупреждения заблаговременно, добавил он.
Ранее синоптики пообещали слякотную и неустойчивую погоду зимой в Москве, а согласно недавнему прогнозу, новогодняя ночь может преподнести сюрприз в виде 20-градусного мороза.
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