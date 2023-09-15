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Рош ха-Шана 2023: еврейский мир встречает новый год

Рош ха-Шана 2023: еврейский мир встречает новый год
© Фото: unsplash
Еврейский новый год наступил сегодня вечером после захода солнца. Праздник Рош а-Шана продлится двое суток, а после него начнется пост Гедалии.

В Израиле и не только сегодня после наступления темноты начались новогодние праздники – первые два дня месяца тишрей, которые называются Рош ха-Шана. Отмечать их евреи будут с вечера 15 до вечера 17 сентября.

В 2023 году Рош ха-Шана ознаменовал приход 5784 года по еврейскому календарю.

Традиции Рош ха-Шана

В Израиле эти два дня объявлены выходными.

Работать в Рош-ха-Шана нельзя. Единственная работа, которую можно выполнять, – кулинарная.

Что должно быть на столе в Рош ха-Шана?

Праздничный стол для Рош ха-Шана требует множества блюд. Главный принцип: участники застолья должны есть жирное (то есть мясное) и пить сладкое.

Многие блюда несут прежде всего символическое значение. Например, подается голова барана, напоминающая об Аврааме, который был готов принести в жертву собственного сына. Рыбьи головы на столе нужны, чтобы "не быть хвостом". Гранат символизирует заповеди в иудаизме, так как считается, что в нем столько же зерен – 613. Угощать гостей и близких нужно также яблоками с медом.

А вот горькой еды быть не должно, чтобы в новом году не было печальных событий.

Рош ха-Шана 2023: когда и как встречают веселый еврейский новый год?

Рош ха-Шана 2023: когда и как встречают веселый еврейский новый год?

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