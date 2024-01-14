Вестник Кавказа

Реванш Анкалаев-Перейра возглавит октябрьский турнир UFC

Реванш Анкалаев-Перейра возглавит октябрьский турнир UFC
© Фото: соцсети Магомеда Анкалаева
Магомед Анкалаев проведет бой против Алекса Перейры на турнире UFC в Лас-Вегасе. Поединок Мераба Двалишвили станет вторым по значимости событием вечера.

Российский чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев проведет бой-реванш против бразильского спортсмена Алекса Перейры, сообщил президент промоушена Дана Уайт.

Поединок с участием россиянина станет главным событием турнира UFC 320, который пройдет 4 октября на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

В марте текущего года 33-летний Анкалаев единогласным судейским решением одолел Перейру и завоевал чемпионский титул. За свою карьеру уроженец Дагестана одержал 20 побед.

Со-главным поединком турнира станет бой с участием чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Уточняется, что грузин будет защищать титул в поединке против американца Кори Сэндхагена.

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