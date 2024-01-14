Реванш Анкалаев-Перейра возглавит октябрьский турнир UFC

Магомед Анкалаев проведет бой против Алекса Перейры на турнире UFC в Лас-Вегасе. Поединок Мераба Двалишвили станет вторым по значимости событием вечера.
Российский чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев проведет бой-реванш против бразильского спортсмена Алекса Перейры, сообщил президент промоушена Дана Уайт.
Поединок с участием россиянина станет главным событием турнира UFC 320, который пройдет 4 октября на T-Mobile Arena в американском Лас-Вегасе (штат Невада).
В марте текущего года 33-летний Анкалаев единогласным судейским решением одолел Перейру и завоевал чемпионский титул. За свою карьеру уроженец Дагестана одержал 20 побед.
Со-главным поединком турнира станет бой с участием чемпиона в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Уточняется, что грузин будет защищать титул в поединке против американца Кори Сэндхагена.