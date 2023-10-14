Вестник Кавказа

Анкалаев может провести реванш с Перейрой в США

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бой между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой планируется провести в США. Магомед в марте одолел бразильца и стал чемпионом UFC.

Поединок с участием действующего чемпиона UFC в полутяжелом весе Магомедом Анкалаевым может состояться в США.

Отмечается, что россиянин проведет бой против представителя Бразилии Алекса Перейры. В команде бразильского спортсмена заявляли, что Перейра дал согласие на реванш.

Напомним, Анкалаев в марте текущего года одолел Перейру единогласным судейским решением и завоевал чемпионский пояс. В его активе 21 победа, одна ничья и одно поражение.

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