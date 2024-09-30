Ремонтные работы начались на границе России и Азербайджана

Ремонтные работы ведутся на КПП «Тагиркент-Казмаляр» на юге Дагестана. Восстанавливается портально-инспекционно-досмотровый комплекс.

На контрольно-пропускном пункте Тагиркент-Казмаляр, который находится в южной части Дагестана, начались ремонтные работы, пишет пресс-служба Росгранстроя.

Как заявили в ведомстве, на границе России и Азербайджана восстанавливается инспекционно-досмотровый комплекс по направлению на въезд в Россию и выезд.

В пресс-службе добавили, что приносят извинения за доставленные неудобства и просит реагировать на новость при планировании пересечения государственной границы.