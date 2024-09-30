Вестник Кавказа

Ремонтные работы начались на границе России и Азербайджана

Ремонтные работы начались на границе России и Азербайджана
© Фото: телеграм-канал Росгранстроя
Ремонтные работы ведутся на КПП «Тагиркент-Казмаляр» на юге Дагестана. Восстанавливается портально-инспекционно-досмотровый комплекс.

На контрольно-пропускном пункте Тагиркент-Казмаляр, который находится в южной части Дагестана, начались ремонтные работы, пишет пресс-служба Росгранстроя.

Как заявили в ведомстве, на границе России и Азербайджана восстанавливается инспекционно-досмотровый комплекс по направлению на въезд в Россию и выезд.

В пресс-службе добавили, что приносят извинения за доставленные неудобства и просит реагировать на новость при планировании пересечения государственной границы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1285 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле перед саммитом СНГ

Владимир Путин и Ильхам Алиев встретились в Кремле перед саммитом СНГ

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Президент Азербайджана прибыл в Россию

Президент Азербайджана прибыл в Россию

Уральские авиалинии полетят из Сочи в Баку

Уральские авиалинии полетят из Сочи в Баку

Глава МИД Азербайджана едет в Россию

Глава МИД Азербайджана едет в Россию

Лавров принял нового посла Азербайджана в России

Лавров принял нового посла Азербайджана в России

Россия и Азербайджан будут бороться с обмелением Каспия сообща

Россия и Азербайджан будут бороться с обмелением Каспия сообща

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Бортников: миссия ЕС в Армении ведет разведку против России

Россия и Азербайджан будут совместно решать проблему Каспия

Россия и Азербайджан будут совместно решать проблему Каспия

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы