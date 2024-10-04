Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

В Дагестане закончился ремонт ПИДК по направлению из России. О завершении работ на выезд из страны Росгранстрой сообщит дополнительно.

В Дагестане закончился ремонт портального инспекционно-досмотрового комплекса на въезд в Россию, пишет пресс-служба Росгранстроя.

Восстановительные работы проходили на пропускном пункте Тагиркент-Казмаляр на азербайджано-российской границе. О проведении ремонта подведомство сообщало ранее.

В Росгранстрое также добавили, что дополнительно сообщат о завершении ремонтных работ досмотрового комплекса по направлению на выезд из России.