Вестник Кавказа

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены
© Фото: телеграм-канал Росгранстроя
В Дагестане закончился ремонт ПИДК по направлению из России. О завершении работ на выезд из страны Росгранстрой сообщит дополнительно.

В Дагестане закончился ремонт портального инспекционно-досмотрового комплекса на въезд в Россию, пишет пресс-служба Росгранстроя.

Восстановительные работы проходили на пропускном пункте Тагиркент-Казмаляр на азербайджано-российской границе. О проведении ремонта подведомство сообщало ранее.

В Росгранстрое также добавили, что дополнительно сообщат о завершении ремонтных работ досмотрового комплекса по направлению на выезд из России.

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