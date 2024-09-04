Вестник Кавказа

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте

Реликвии пророка Мухаммеда выставили на показ в Кизилюрте
© Фото: пресс-служба администрации Кизилюрта
В Кизилюрте показывают волос и другие реликвии пророка Мухаммеда. Выставка продлится до 20 сентября. Вход открыт для всех желающих.

Волос пророка Мухаммеда и другие реликвии выставили на показ в дагестанском Кизилюрте, сообщает пресс-служба городской мэрии и муфтият Дагестана.

Личные вещи посланника Всевышнего, его сподвижников и членов семьи доставили в местную Джума-мечеть утром 18 сентября.

Кортеж с реликвиями встретил «живой коридор» из тысячи человек, который растянулся на множество километров. При этом волос пророка был доставлен вертолетом.

Стоит отметить, что выставка вещей продлится до 20 сентября, ее сможет посетить любой желающий.

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