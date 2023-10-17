Рекордный урожай мандаринов собрали в Сочи

Сочинские селекционеры в этом году добились рекордных урожаев цитрусовых. В ноябре рекорды по сбору были установлены в мандариновых, лимонных и апельсиновых садах.

Рекордный урожай цитрусов собрали в ноябре в Субтропическом научном центре РАН в Сочи.

Урожайность составила 16 т с га, селекционеры выращивают мандарины, лимоны и апельсины. Опытные сады важны для научных исследования, выведения новых сортов.

«Селекция цитрусовых это длительный процесс, занимающий годы. В настоящее время в Центре получен ряд новых перспективных форм, которые достойны стать сортами и находятся на испытаниях. Мы оцениваем, как они ведут себя в полевых условиях и какая будет урожайность»

– заведующая лабораторией селекции Раиса Кулян

Ученые располагают образцами более чем 150 сортов цитрусовых, в основном это мандарины и лимоны.

Селекционеры работают над выведением сортов, который были бы устойчивы к зимам, были бы низкорослыми, а плоды на деревьях относились к раннеспелым.