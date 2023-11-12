Вестник Кавказа

Рекордная магнитная буря вот-вот начнется на Земле

Масленица
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Солнечная активность снова испытает жителей Земли на прочность: произошедшая сутки назад вспышка станет причиной очень сильных (G4) и продолжительных магнитных бурь.

Магнитные бури накроют планету в ближайшее время, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, накануне рано утром на Солнце произошла мощная вспышка с выбросом большого количества плазмы, причем плазма полетела строго по направлению к Земле и никак не минует ее.

Леус уточнил, что скорость выброса очень велика, так что на нашей планете крупное плазменное облако окажется уже сегодня.

"Магнитные бури ожидаются очень сильными, в пике до класса G4 или даже выше, и продолжительными"

– синоптик

Он уточнил время начала геомагнитных возмущений. По словам Леуса, буря начнется сегодня примерно в 12.00 мск. Средняя и очень сильная буря будет продолжаться до начала суток субботы. В первый день выходных возмущение немного утихнет – до слабого и среднего уровня. Прекратится буря лишь в воскресенье.

Ведущий специалист пояснил, что грядущая магнитная буря может оказаться даже более сильной и продолжительной чем та, что накрыла Землю в период с 10 по 12 мая.

Напомним, предыдущая сильная магнитная буря началась на планете рано утром 8 октября, причем произошло это вопреки ожиданиям ученых. Специалисты отнесли ее к классу G3.

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