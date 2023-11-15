Регионам Северного Кавказа предстоит пережить ураган

Природные катаклизмы на Северном Кавказе отнюдь не закончились, а находятся в самом разгаре – синоптики пообещали в горах ураганный ветер, который обрушится на регион уже сегодня.

Жителей горных районов Северного Кавказа сегодня ждет еще одна напасть – как прогнозируют синоптики, сегодня до конца дня там поднимется ураганный ветер, который будут сопровождать сильные ливни и грозы.

"27 ноября на большей части Северокавказского федерального округа сильный дождь, мокрый снег, в горах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии очень сильные осадки; ветер 20-25 м/с, на севере Ставропольского края - до 30 м/с, в горных районах республик Северного Кавказа - до 32 м/с"

- Гидрометцентр России.

Ветер ураганной силы будет свирепствовать в горных и предгорных районах Северной Осетии – его скорость тоже будет достигать 32 м/с. Сильный ветер будет и на севере Ставропольского края, там он тоже задержится как минимум до конца дня, передает ТАСС.

В отдельных регионах Северного Кавказа сильные порывы ветра оборвали линии электропередач, без света сейчас семь районов Дагестана, а это почти 100 тыс человек. Без электричества сейчас находятся больше половины, 60% жителей ингушской Сунжи с населением более 60 тыс человек.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в МЧС России предупредили о возможных сходах лавин в горных районах Дагестана, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии в ближайшие дни.