Референдум по Конституции завершился в Узбекистане

Участки для голосования на референдуме по Конституции закрылись в Узбекистане.
Они работали до 20.00 по местному времени (18.00 мск).
Участки за границей
Завершено голосование и на ряде участков, расположенных за рубежом, а именно во Владивостоке, Японии, Китае, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии.
На всех этих участках сотрудники избиркома работают с бюллетенями, подводя итоги референдума.
В то же время, участки, расположенные в странах к западу от Узбекистана, все еще действуют. Последним закроется ночью в 05:00 по времени Ташкента участок в Америке.
Явка
Согласно последним официальным данным, на 17.00, то есть за три часа до окончания голосования, в Узбекистане пришли на участки и заполнили бюллетени более 15,8 млн человек.
Это означает, что явка достигла 81,39%.
Данные по итоговой явке будут оглашены завтра.