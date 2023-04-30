Референдум по Конституции завершился в Узбекистане

Опубликовано: 18:29, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Участки референдума по поправкам в Конституцию перестали работать в Узбекистане - голосование завершено. По последним данным, которые доступны на сегодня, явка превышает 81%.

Участки для голосования на референдуме по Конституции закрылись в Узбекистане.

Они работали до 20.00 по местному времени (18.00 мск).

Участки за границей

Завершено голосование и на ряде участков, расположенных за рубежом, а именно во Владивостоке, Японии, Китае, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии.

На всех этих участках сотрудники избиркома работают с бюллетенями, подводя итоги референдума.

В то же время, участки, расположенные в странах к западу от Узбекистана, все еще действуют. Последним закроется ночью в 05:00 по времени Ташкента участок в Америке.

Явка

Согласно последним официальным данным, на 17.00, то есть за три часа до окончания голосования, в Узбекистане пришли на участки и заполнили бюллетени более 15,8 млн человек.

Это означает, что явка достигла 81,39%.

Данные по итоговой явке будут оглашены завтра.