На референдуме в Узбекистане проголосовали две трети жителей страны

Опубликовано: 13:57, 30 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За пять часов в ходе конституционного референдума, проходящего в Узбекистане, был преодолен порог явки, составляющий более половины проголосовавших, внесенных в списки.

Явка на референдуме по вопросу внесения поправок в Конституцию Узбекистана к 13:00 по местному времени (11:00 мск) составила 62,24% от числа внесенных в списки граждан, - сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Бахром Кучкаров.

На 13 часов проголосовали 12 083 105 человек, что составляет 62,24% от числа внесенных в списки граждан. Эти цифры означают, что ЦИК имеет основания признать референдум состоявшимся, - сказал Кучкаров, передает Sputnik Узбекистан.

Напомним, сегодня проходит основной день референдума по проекту конституционного закона. Бюллетень для голосования содержит только один вопрос: “Принимаете ли вы Конституционный Закон Республики Узбекистан "О Конституции Республики Узбекистан?", который подразумевает только два варианта ответа: "Да" и "Нет". Голосование проходит тайно, а урны для голосования опечатаны и будут вскрыты только после завершения референдума.

Голосование продлится до 20:00.