Ребенок погиб из-за открытого окна в Павлодаре

Опубликовано: 21:23, 12 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Трехлетний ребенок выпал из открытого окна в Павлодаре. Он упал с высоты девятого этажа и умер на месте трагедии. Врачи скорой помощи не смогли ничем помочь.

С наступлением тепла снова обостряется проблема открытых окон - в Павлодаре из-за него сегодня погиб ребенок, выпавший с девятого этажа.

Как рассказали в пресс-службе областной станции скорой, звонок они получили в 18.32 (15.32 мск). Оказалось, что ребенок в возрасте трех лет выпал из окна девятого этажа десятиэтажки.

Врачи прибыли на место ЧП за три минуты, но малыш был уже мертв.

В областной полиции сегодня уже напоминали о том, что нужно внимательно следить за детьми. Полезным будет установить крепления.

"В прошлом году в области зарегистрировано 10 фактов падения детей из окон, в двух случаях малыши погибли", - подчеркнули в полиции.