Реактор АЭС "Аккую" готов к загрузке ядерного топлива

Первая турецкая АЭС становится все ближе к запуску. Есть готовность к загрузке в первый реактор атомной электростанции в Мерсине ядерного топлива.

Первый из четырех реактор турецкой АЭС "Аккую" готов к загрузке топлива, проинформировали в компании "Аккую Нуклеар".

"В здании реактора проведен очень важный процесс <...>, осуществлен монтаж и демонтаж оборудования реактора и его крышки. В ходе этого процесса было установлено соответствие реактора, его внутреннего оборудования и других элементов проектной документации, что означает готовность реактора к следующему этапу - загрузке топлива"

– глава по строительству и организации производства Денис Сеземин

Топливо в реактор первой АЭС на территории Турции можно будет загрузить после того, как будет выдана лицензия на эксплуатацию реактора, в настоящее время идет сбор документов для того, чтобы обратиться с заявкой на получение лицензии.

Отметим, что уже получено разрешение для того, чтобы ввести первый блок атомной электростанции "Аккую" в работу.

"Оно предоставляет нам возможность приступить к стадии наладочно-пусковых работ"

– Сеземин