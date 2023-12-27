Реабилитация нацизма может стоить жителю Дагестана свободы

Житель Дагестана предстанет перед судом, его обвиняют в реабилитации нацизма в социальных сетях. Уголовное дело возбуждено по статье 354 УК РФ.

Житель Каякентского района Дагестана ответит в суде за реабилитацию нацизма в соцсетях, уголовное дело рассмотрит Каякентский районный суд, сообщает прокуратура РД.

Следствием было установлено, что в 2022 году житель населенного пункта Первомайское в комментариях под публикацией положительно отзывался о действиях Адольфа Гитлера по отношению к группе людей определенной национальности.

Мужчина публично одобрил преступления, которые совершали нацисты. Его будут судить по статье 354 УК РФ. Стоит добавить, что подсудимый ранее привлекался к уголовной ответственности.