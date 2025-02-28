Вестник Кавказа

Развлекательный центр в Каспийске незаконно поглотил часть берега моря

Развлекательный центр в Каспийске незаконно поглотил часть берега моря
© Фото: Официальный телеграм-канал объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Республики Дагестан
Развлекательный центр в Каспийске незаконно присвоил себе часть берега Каспийского моря. Суд обязал ликвидировать постройку за 6 месяцев.

Развлекательный центр "Москва" в Каспийске незаконно захватил часть берега Каспийского моря, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Иск к владельцу центра подала природоохранная прокуратура Махачкалы. Собственник застроил самовольными пристройками побережье и, тем самым, нарушил закон.

В пресс-службе заявили, что общая площадь центра в Каспийске возросла до 2,5 тыс кв м, в то время как городского руководство выделяло всего 1,2 тыс кв м.

Отмечается, что хозяина развлекательного центра обязали избавиться от всех лишних конструкций, которые поглотили прибрежную часть, в течение 6 месяцев.

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