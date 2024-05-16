Развитие мини-садов в Карачаево-Черкесии выйдет на новый этап

В КЧР продлят срок программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах. Об этом сообщил глава региона.

Карачаево-Черкесия, являясь одним из регионов России с развитым сельским хозяйством, продлит программу развития интенсивных мини-садов. Эта программа имеет большое значение для улучшения жизни местных жителей, обеспечения продовольственной безопасности региона и развития малых форм предпринимательства в сельской местности.

"Срок реализации региональной программы по закладке мини-садов интенсивного типа в личных подсобных хозяйствах истекает в текущем году, считаю необходимым продлить срок ее реализации еще на один год, так как программа является одной из самых востребованных на селе"

– Рашид Темрезов

По его словам, продление программы позволит увеличить производство овощей и фруктов в регионе, что приведет к увеличению доступности свежих и качественных продуктов для местных жителей. Это способствует более сбалансированному и здоровому питанию населения.

Интенсивные мини-сады позволяют жителям села заниматься предпринимательской деятельностью, выращивая овощи и фрукты для продажи. Это способствует развитию экономики региона, созданию новых рабочих мест и улучшению благосостояния местного населения.

Программа развития интенсивных мини-садов в Карачаево-Черкесии играет важную роль в обеспечении жителей региона доступными овощами и фруктами, развитии сельского предпринимательства и улучшении экологической ситуации.