Вестник Кавказа

Раввин: еврейская община поддерживает внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Голосование на избирательном участоке в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вне зависимости от того, какой кандидат победит, ясно, что народ Азербайджана проголосует за дальнейшее укрепление страны во всех областях. Об этом заявил раввин Замир Исаев.

Председатель религиозной общины грузино-сефардских евреев Азербайджана, раввин Замир Исаев заявил о том, что возглавляемая им община приветствует решение о проведении внеочередных президентских выборов в стране.

По его словам, общественность на предстоящих выборах, будет голосовать за свободный и сильный Азербайджан.

«В президентских выборах, назначенных на 7 февраля этого года, как всегда, будут активно участвовать граждане Азербайджана еврейского происхождения. Эти выборы будут способствовать дальнейшему развитию нашего общества и государства»

– Замир Исаев

Далее он выразил уверенность в том, что в будущем Азербайджан продолжит поступательное развитие.

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