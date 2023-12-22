Раввин: еврейская община поддерживает внеочередные президентские выборы в Азербайджане

Вне зависимости от того, какой кандидат победит, ясно, что народ Азербайджана проголосует за дальнейшее укрепление страны во всех областях. Об этом заявил раввин Замир Исаев.
Председатель религиозной общины грузино-сефардских евреев Азербайджана, раввин Замир Исаев заявил о том, что возглавляемая им община приветствует решение о проведении внеочередных президентских выборов в стране.
По его словам, общественность на предстоящих выборах, будет голосовать за свободный и сильный Азербайджан.
«В президентских выборах, назначенных на 7 февраля этого года, как всегда, будут активно участвовать граждане Азербайджана еврейского происхождения. Эти выборы будут способствовать дальнейшему развитию нашего общества и государства»
– Замир Исаев
Далее он выразил уверенность в том, что в будущем Азербайджан продолжит поступательное развитие.
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