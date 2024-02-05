Рашид Темрезов поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах

Глава КЧР поздравил Ильхама Алиева, одержавшего убедительную победу на выборах президента Азербайджана. Рашид Темрезов пожелал главе азербайджанского государства дальнейших успехов на этом посту.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с уверенной победой, которую он одержал на внеочередных выборах президента.

Руководитель российского региона направил главе азербайджанского государства поздравительное письмо, в котором от имени многонационального народа КЧР и от своего имени поздравил его с избранием на пост президента.

"Вы – настоящий лидер своего народа, мудрый руководитель и созидатель. С Вашим именем по праву связывают успехи Азербайджана, который является современным и динамично развивающимся государством"

– Рашид Темрезов

Глава КЧР выразил уверенность в том, что сотрудничество АР и КЧР в дальнейшем будет становиться еще прочнее и способствовать их социально-экономическому развитию, а также работать в интересах народов.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович, от всей души желаю Вам дальнейших успехов на высоком посту президента Азербайджана, а также счастья, крепкого здоровья и благополучия Вам, Вашим родным и близким"

– глава КЧР

Напомним, досрочные выборы в Азербайджане прошли 7 февраля. Победу на них одержал действующий глава государства – Ильхам Алиев.