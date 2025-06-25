Рашид Исмаилов: МАГАТЭ нужно проверить данные о захоронении ядерных отходов в Армении

Экологи Азербайджана и инспекторы МАГАТЭ должны получить доступ к национальному парку Дилижан в Армении, куда по данным французским СМИ начали свозить ядерные отходы с АЭС Франции – об этом "Вестнику Кавказа" заявил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Глава Российского экологического общества, директор Центра зеленой дипломатии РУДН Рашид Исмаилов призвал МАГАТЭ провести проверку в Армении по сообщениям французских СМИ о секретном захоронении ядерных отходов с АЭС Франции в армянском национальном парке Дилижан, расположенном у границы Азербайджана и в бассейне Агстафы – притока впадающей в Каспийское море реки Кура.

Напомним, издание Courrier France 24 выяснило, что французский производитель ядерного топлива Orano с начала этого июня стал вывозить отработанный уран с АЭС Франции на территорию Армении. Отходы размещаются в национальном парке в обстановке строжайшей секретности и без надлежащего контроля как международных организаций, так и соседнего Азербайджана, имеющего по Конвенции Эспо право надзора за действиями властей Армении, потенциально угрожающими экологии азербайджанских территорий.

Согласно информации Courrier France 24, премьер-министр Никол Пашинян еще в феврале этого года лично договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном о захоронении французских ядерных отходов в Армении. В уплату за это, утверждает французское СМИ, фонд "Мой шаг", которым руководит гражданская жена Никола Пашиняна Анна Акопян, получает пожертвования из Франции.

Власти Армении отрицают эти данные. Азербайджанские экологи из Environmental Protection First, отмечая, что речь идет и о граничащей с Азербайджаном местности, и о сейсмически активном регионе, призвали Ереван обеспечить условия для прозрачной проверки сведений Courrier France 24 международными экспертами.

Российский эколог Рашид Исмаилов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" также подчеркнул, что проверка столь тревожной информации обязательна.

"Очевидно что французские власти используют территорию Армении в своих интересах без учета экологических рисков для региональной экосистемы. Для захоронения отработанных радиоактивных отходов был выбран нацпарк, что само по себе очень странно", - прежде всего сказал он.

"Самое ключевое, на что нужно обратить внимание, – как будет технологически обеспечена экологическая безопасность объекта захоронения, ведь это очень сложный проект с технической точки зрения. Важно не допустить загрязнение природной среды, и в первую очередь радиационное заражение водных объектов. Особое внимание нужно уделить рискам трансграничного перемещения зараженной воды", - обратил внимание глава Российского экологического общества.

Эколог указал на недопустимость тайного захоронения ядерных отходов. "Процесс захоронения отходов АЭС в любом случае должен быть открытым и сопровождаться международными экспертами, причем в первую очередь из стран, попадающих в зону риска. Считаю, что МАГАТЭ обязано обратить внимание на эту историю", - заключил Рашид Исмаилов.