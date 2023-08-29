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Район в Махачкале лишат газа

Район в Махачкале лишат газа
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителей Ленинского района на несколько часов отключат от газоснабжения в сентябре. Их призвали перекрыть оборудование на время ремонтных работ.

Ремонтные работы перекроют поток газа в дома жителей Ленинского района в Махачкале, сообщает пресс-служба "Газпром газораспределение Махачкала".

"Временное приостановление газоснабжения ожидается 14 сентября с 11:00 до 14:00 на пр. Петра 1, ул. Лаптиева, п. Степной, с/о Пальмира, МКР Ак-Гель, с/о Мелиоратор, п. Турали ТЗБ"

- пресс-служба компании

Жителям района рассказали о скором отключении газа. Их также призвали перекрыть газовые оборудования в момент проведения работ, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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