В Дагестане появится новый заповедник

Опубликовано: 7:32, 28 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новая особо охраняемая природная территория может появиться на границе Дагестана с Азербайджаном. Заповедник, таким образом, будет находиться в двух странах одновременно.

Ученые из Дагестана и Южного федерального университета выступили с предложением о создании нового международного заповедника.

Особенность этой охраняемой территории будет заключаться в том, что она расположится в одно и то же время в нескольких прикаспийских странах, в частности в России и Азербайджане.

"Помимо этого, рассматривались вопросы размещения карбоновых полигонов в условиях недостаточного увлажнения и высотной поясности, а также развития экологического туризма в условиях региональных трендов глобального изменения климата"

– доцент кафедры океанологии ЮФУ Кирилл Сушко

Напомним, что в настоящее время в республике действует Дагестанский заповедник. Территория получила статус "особо охраняемой" в 1987 году. На тот момент экологи пытались всеми силами сохранить участок побережья Каспия – Кизлярский залив. Проблема заключалась в том, что залив крайне мелководен и очень сильно опреснен. Благодаря уникальным приводным условиям здесь сложилась не характерная для данных мест флора и фауна.