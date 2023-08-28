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В Дагестане появится новый заповедник

В Дагестане появится новый заповедник
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новая особо охраняемая природная территория может появиться на границе Дагестана с Азербайджаном. Заповедник, таким образом, будет находиться в двух странах одновременно.

Ученые из Дагестана и Южного федерального университета выступили с предложением о создании нового международного заповедника.

Особенность этой охраняемой территории будет заключаться в том, что она расположится в одно и то же время в нескольких прикаспийских странах, в частности в России и Азербайджане.

"Помимо этого, рассматривались вопросы размещения карбоновых полигонов в условиях недостаточного увлажнения и высотной поясности, а также развития экологического туризма в условиях региональных трендов глобального изменения климата"

– доцент кафедры океанологии ЮФУ Кирилл Сушко

Напомним, что в настоящее время в республике действует Дагестанский заповедник. Территория получила статус "особо охраняемой" в 1987 году. На тот момент экологи пытались всеми силами сохранить участок побережья Каспия – Кизлярский залив. Проблема заключалась в том, что залив крайне мелководен и очень сильно опреснен. Благодаря уникальным приводным условиям здесь сложилась не характерная для данных мест флора и фауна.

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