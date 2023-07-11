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Район едва не ушел под воду в Абхазии

Район едва не ушел под воду в Абхазии
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Коммунальщики в Абхазии продолжают устранять последствия ливневых дождей, подтопивших дома в Гулрыпшском районе и Очамчире.

Заместитель главы Гулрыпшского района Абхазии Беслан Цвинария проинформировал о том, что благодаря работе коммунальщиков удалось избежать масштабного подтопления района

Цвинария отметил, что были оперативно расчищены русла рек Кодор и Парнаут. Несмотря на все усилия вода добралась до 10 домовладений. Ведется откачка воды.

Ранее сообщалось, что накануне в республике прошел мощный ливень, в результате которого 10 домовладений затопило в соседнем с Гулрыпшским районом Очамчире. Также в зону подтоплений попал Сухум.

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