Район едва не ушел под воду в Абхазии

Опубликовано: 13:19, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Коммунальщики в Абхазии продолжают устранять последствия ливневых дождей, подтопивших дома в Гулрыпшском районе и Очамчире.

Заместитель главы Гулрыпшского района Абхазии Беслан Цвинария проинформировал о том, что благодаря работе коммунальщиков удалось избежать масштабного подтопления района

Цвинария отметил, что были оперативно расчищены русла рек Кодор и Парнаут. Несмотря на все усилия вода добралась до 10 домовладений. Ведется откачка воды.

Ранее сообщалось, что накануне в республике прошел мощный ливень, в результате которого 10 домовладений затопило в соседнем с Гулрыпшским районом Очамчире. Также в зону подтоплений попал Сухум.