Район едва не ушел под воду в Абхазии

Коммунальщики в Абхазии продолжают устранять последствия ливневых дождей, подтопивших дома в Гулрыпшском районе и Очамчире.
Заместитель главы Гулрыпшского района Абхазии Беслан Цвинария проинформировал о том, что благодаря работе коммунальщиков удалось избежать масштабного подтопления района
Цвинария отметил, что были оперативно расчищены русла рек Кодор и Парнаут. Несмотря на все усилия вода добралась до 10 домовладений. Ведется откачка воды.
Ранее сообщалось, что накануне в республике прошел мощный ливень, в результате которого 10 домовладений затопило в соседнем с Гулрыпшским районом Очамчире. Также в зону подтоплений попал Сухум.