Раиси сегодня едет на Генассамблею ООН

Опубликовано: 16:27, 17 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Иранский президент сегодня вылетает на Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Она стартует в Нью-Йорке во вторник 19 сентября.

Президент Исламской Республики Иран в воскресенье вечером отправится в Америку. Информацию о его визите в Штаты распространяет Tasnim.

В Нью-Йорке Эбрахим Раиси поучаствует в заседании ГА ООН.

Кроме того, запланирован и ряд кулуарных встреч. Иранский президент проведет переговоры с руководителями других государств.

В программу визита входят и иные мероприятия. В частности, Раиси побеседует с иранцами, которые получили гражданство Соединенных Штатов.

Даты Генассамблеи ООН 2023

В нынешнем году Неделя высокого уровня ГА ООН традиционно стартует во вторник третьей недели сентября. Таким образом, мероприятия в Нью-Йорке будут проходить с 19 по 25 сентября.