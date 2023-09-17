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Раиси сегодня едет на Генассамблею ООН

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иранский президент сегодня вылетает на Неделю высокого уровня Генассамблеи ООН. Она стартует в Нью-Йорке во вторник 19 сентября.

Президент Исламской Республики Иран в воскресенье вечером отправится в Америку. Информацию о его визите в Штаты распространяет Tasnim.

В Нью-Йорке Эбрахим Раиси поучаствует в заседании ГА ООН.

Кроме того, запланирован и ряд кулуарных встреч. Иранский президент проведет переговоры с руководителями других государств.

В программу визита входят и иные мероприятия. В частности, Раиси побеседует с иранцами, которые получили гражданство Соединенных Штатов.

Даты Генассамблеи ООН 2023

В нынешнем году Неделя высокого уровня ГА ООН традиционно стартует во вторник третьей недели сентября. Таким образом, мероприятия в Нью-Йорке будут проходить с 19 по 25 сентября.

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