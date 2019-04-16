Рагимов и Сеидли принесли Азербайджану четвертое золото на чемпионате мира по акробатике

Уникальный для Азербайджана результат показывают в эти дни акробаты на чемпионате мира в Португалии: они завоевали уже четыре золотых медали. Прежде у сборной Азербайджана по акробатике не было званий чемпионов мира.

Проходящий в эти дни чемпионат мира по акробатике в португальском Гимараише стал настоящим триумфом для азербайджанской гимнастики: сегодня турнирная копилка сборной Азербайджана пополнилась четвертым чемпионским "золотом".

Четвертую золотую медаль сборной принесли Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, получившие в комбинированных упражнениях 29,08 балла. Благодаря этому результату они превзошли украинских и северокорейских акробатов и стали чемпионами мира.

Накануне Агасиф Рагимов и Разия Сеидли также стали чемпионами мира, добыв для Азербайджана третье "золото" турнира, на сей раз в упражнении на равновесие.

Также азербайджанскими чемпионами мира по акробатике в эти дни дважды стали Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, также завоевавшие золотые медали в комбинированных упражнениях и упражнениях на равновесией.

Для Азербайджана это уникальный и исторический результат, поскольку прежде на чемпионатах мира азербайджанским акробатам не удавалось завоевывать семпионские звания.

Отметим, что в этом году впервые разыгрываются отдельные комплекты наград в каждом виде упражнений – на равновесие, на динамику и комбинированных. Прежде на чемпионате мира было всего 6 комплектов наград.