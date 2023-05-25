Радоницу сделали официальным выходным на полвека на Кубани

Опубликовано: 12:53, 25 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Праздник Радоница, в который православные поминают усопших, стал выходным на ближайшие полвека в Краснодарском крае. Кубанские депутаты уверены, что это поможет сохранить религиозные традиции.

Православная Радоница станет нерабочим днем на ближайшие полвека в Краснодарском крае. Решение объявить День поминовения усопших выходным было вынесено на заседании краевого Заксобрания.

Глава профильного комитета Андрей Горбань пояснил, что таким образом жители региона смогут отметить Радоницу так, как это полагается в православии, то есть молясь и поминая умерших, передает ТАСС.

"В целях сохранения традиций духовной культуры кубанцев законопроектом день поминовения усопших, то есть Радоница объявляется в Краснодарском крае нерабочим днем"

— Андрей Горбань

По словам законодателя, в принятом законопроекте расписаны все дни, на которые будет приходиться Радоница в течение следующих 50 лет.

Глава Заксобрания Юрий Бурлачко добавил, что объявление Радоницы нерабочим днем поможет упрочить православные традиции в регионе: этот день проводят согласно православным канонам почти все кубанские семьи. Теперь они будут знать, что отметить Радоницу они смогут и через несколько десятков лет.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Какого числа отмечается Радоница?

Праздник Радоницы - переходящий. Он зависит от даты Пасхи. День поминовения усопших отмечают на 9-й день после нее.

Это означает, что Радоница всегда приходится на вторник. В этот году она отмечалась 25 апреля.