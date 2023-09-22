Радиоактивные часы пыталась вывезли за границу жительница Сочи

Опубликовано: 13:50, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часы, излучающие радиацию, пыталась вывезти пассажирка в Сочи. Часы достались ее мужу от деда.

Таможенники в аэропорту Сочи обнаружили у пассажирки, вылетающей в Белград, радиоактивные часы.

Багаж россиянки при проверке показал высокий радиационный фон. Чемодан был вскрыт, чтобы найти опасный предмет, им оказались старые круглые металлические часы. Было установлено, что гамма-излучение на поверхности часов более чем в 60 раз превышает безопасную норму, альфа-излучение и бета-излучение также оказались выше допустимого.

Часы как опасный источник радиации изъяли, предмет будет утилизирован.

Интересно, что эти часы были памятной семейной реликвией. Как рассказала пассажирка, они достались ее мужу от дедушки. Супруг, находящийся в Сербии, попросил ее привезти часы с собой. О возможной радиактивной опасности часов супруги не догадывались.