Вестник Кавказа

Ряд документов о расширении сотрудничества заключили Азербайджан и Беларусь

Ряд документов о расширении сотрудничества заключили Азербайджан и Беларусь
© Фото: Кабмин Азербайджана
Баку и Минск продолжают развивать сотрудничество. Сегодня стороны заключили ряд документов в сферах социальной защиты и промышленной кооперации.

Азербайджан и Беларусь оформили несколько документов о сотрудничестве в сферах социальной защиты, ветеринарии и промышленной кооперации. Они были подписаны в ходе азербайджано-белорусского бизнес-форума. 

В частности, Гянджинский автомобильный завод договорился о развитии партнерства с Минским тракторным заводом в области поставок тракторной техники, а также заключил с ним контракт на поставку машинокомплектов коммунальных машин.

Кроме того, Агентство продовольственной безопасности АР и Минсельхоз РБ наметили план мероприятий по сотрудничеству на 2025-2027 годы.

В свою очередь, Агентство устойчивого и оперативного соцобеспечения Азербайджана и РУП "Национальный центр электронных услуг" подписали меморандум о взаимопонимании.

Помимо этого, министерства труда и соцзащиты двух стран оформили план мероприятий на 2025-2026 годы по реализации меморандума о взаимопонимании.

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