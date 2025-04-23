Ряд документов о расширении сотрудничества заключили Азербайджан и Беларусь

Баку и Минск продолжают развивать сотрудничество. Сегодня стороны заключили ряд документов в сферах социальной защиты и промышленной кооперации.

Азербайджан и Беларусь оформили несколько документов о сотрудничестве в сферах социальной защиты, ветеринарии и промышленной кооперации. Они были подписаны в ходе азербайджано-белорусского бизнес-форума.

В частности, Гянджинский автомобильный завод договорился о развитии партнерства с Минским тракторным заводом в области поставок тракторной техники, а также заключил с ним контракт на поставку машинокомплектов коммунальных машин.

Кроме того, Агентство продовольственной безопасности АР и Минсельхоз РБ наметили план мероприятий по сотрудничеству на 2025-2027 годы.

В свою очередь, Агентство устойчивого и оперативного соцобеспечения Азербайджана и РУП "Национальный центр электронных услуг" подписали меморандум о взаимопонимании.



Помимо этого, министерства труда и соцзащиты двух стран оформили план мероприятий на 2025-2026 годы по реализации меморандума о взаимопонимании.