Работающие пенсионеры в России получат прибавку

Опубликовано: 8:57, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С сегодняшнего дня в России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам – пенсионные выплаты большей части этой категории вырастут почти на 400 рублей, но будут и более солидные прибавки.

С сегодняшнего дня, 1 августа, в России пройдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам, максимальная сумма прибавки составит около 370 рублей.

"Размер увеличения пенсии у разных пенсионеров отличается: чем выше была зарплата в прошлом году, тем больше баллов заработано и выше "добавка". Максимально начисляется из расчета стоимости не более трех пенсионных баллов, то есть приблизительно 360-370 рублей - в зависимости от года назначения пенсии. Перерасчет происходит автоматически и обращаться в Социальный фонд России пенсионеру не нужно"

- эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко

Перерасчет положен работавшим в 2022 году пенсионерам, но суммы прибавки для разных категорий будут сильно отличаться - тем, кому в июле исполнилось 80 лет добавят к пенсии 7567,33 рублей, почти такая же прибавка ждет пенсионеров с инвалидностью: если у них была установлена I группа вместо II, к социальной пенсии добавят 7153,40 рублей, а к страховой - 7567,33 рублей, при переходе на II группу вместо III к социальной добавят 1072,94 рубля, а к страховой – 3783,67 рубля.