Работа «Юнистрим» в Армении стабилизировалась

Опубликовано: 16:41, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Центробанке Армении заявили о стабилизации ситуаций с российской системой переводов «Юнистрим». Ранее армянские банки отказались работать с платежной системой после введения санкций против нее.

Ситуация с российской платежной системой «Юнистрим» в Армении постепенно стабилизируется, сообщил замглавы армянского Центробанка Армен Нурбекян.

Он отметил, что на сегодня в стране имеются шесть банков и ряд других расчетных организаций, работающих с платежной системой "Юнистрим" в рублях и драмах, но не в валюте.

С этой точки зрения наши граждане могут получать соответствующие услуги, поскольку "Юнистрим" был имеющей существенный вес системой, по которой наши граждане делали переводы из России в Армению"

- Армен Нурбекян

Он подчеркнул, что в настоящее время Центральный банк Армении не видит проблем, которые могут помешать продолжению работы российской платежной системе. По его словам, сегодня наблюдается определенная стабильность, хотя изначально имелась большая неопределенность.