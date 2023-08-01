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Работа «Юнистрим» в Армении стабилизировалась

Работа «Юнистрим» в Армении стабилизировалась
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Центробанке Армении заявили о стабилизации ситуаций с российской системой переводов «Юнистрим». Ранее армянские банки отказались работать с платежной системой после введения санкций против нее.

Ситуация с российской платежной системой «Юнистрим» в Армении постепенно стабилизируется, сообщил замглавы армянского Центробанка Армен Нурбекян.

Он отметил, что на сегодня в стране имеются шесть банков и ряд других расчетных организаций, работающих с платежной системой "Юнистрим" в рублях и драмах, но не в валюте.

С этой точки зрения наши граждане могут получать соответствующие услуги, поскольку "Юнистрим" был имеющей существенный вес системой, по которой наши граждане делали переводы из России в Армению"

- Армен Нурбекян

Он подчеркнул, что в настоящее время Центральный банк Армении не видит проблем, которые могут помешать продолжению работы российской платежной системе. По его словам, сегодня наблюдается определенная стабильность, хотя изначально имелась большая неопределенность.

Банки Грузии и Армении отказались работать с &quot;Юнистримом&quot;

Банки Грузии и Армении отказались работать с "Юнистримом"

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