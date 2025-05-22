Работа над новой Конституцией стартовала в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале разработки проекта новой Конституции республики. По его словам, он назначил группу юристов-экспертов, которые займутся подготовкой текста основного закона страны.

Турция получит новую Конституцию – ее создание анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Я уполномочил десятерых экспертов в сфере юриспруденции начать работу над подготовкой новой Конституции"

– Эрдоган

Глава государства выразил надежду, что им удастся провести подготовительную работу по созданию новой Конституции.

Президент пояснил, что Конституция 1982 года, которая действует в Турции сейчас, несмотря на поправки, по-прежнему содержит следы переворота, Турции же необходима новая, полностью гражданская, демократическая Конституция.

Эрдоган отметил, что руководство Турции полно решимости принять новый основной закон страны. По его словам, позволит доказать зрелость турецкой политики, а также даст гражданам все необходимые свободы, список которых будет отражать универсальные стандарты.