Вестник Кавказа

Работа над новой Конституцией стартовала в Турции

Работа над новой Конституцией стартовала в Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале разработки проекта новой Конституции республики. По его словам, он назначил группу юристов-экспертов, которые займутся подготовкой текста основного закона страны.

Турция получит новую Конституцию – ее создание анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Соответствующее заявление он сделал выступая на съезде правящей Партии справедливости и развития.

"Я уполномочил десятерых экспертов в сфере юриспруденции начать работу над подготовкой новой Конституции"

– Эрдоган

Глава государства выразил надежду, что им удастся провести подготовительную работу по созданию новой Конституции.

Президент пояснил, что Конституция 1982 года, которая действует в Турции сейчас, несмотря на поправки, по-прежнему содержит следы переворота, Турции же необходима новая, полностью гражданская, демократическая Конституция.

Эрдоган отметил, что руководство Турции полно решимости принять новый основной закон страны. По его словам, позволит доказать зрелость турецкой политики, а также даст гражданам все необходимые свободы, список которых будет отражать универсальные стандарты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.