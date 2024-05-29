Казахстанская авиакомпания Qazaq Air ввела фиксированные цены для пассажиров на ряде направлений авиаперевозок, субсидируемых государством – полеты внутри страны по пяти направлениям будут выполняться по льготным тарифам.

Авиакомпания Qazaq Air вводит фиксированные цены на перелет по пяти направлениям внутри страны – поменять дату вылета на рейсы компании и вернуть билеты на них можно будет без штрафных сануций.

"В текущем году авиакомпания Qazaq Air выполняет ряд субсидируемых авиамаршрутов. По доступным ценам казахстанцы и гости страны могут летать по пяти маршрутам внутри Казахстана. Билеты на эти маршруты продаются по специальным тарифам для повышения доступности региональных авиаперевозок"

- пресс-служба Qazaq Air

Самым дорогим из авиарейсов будет полет из Алматы в Кокшетау – билет на рейс обойдется пассажирам в 30 тыс тенге. Полеты из Туркестана в Актобе и Костанай будут стоить 27 тыс тенге, а за перелет из Астаны в Петропавловск и из Жезказгана в Шымкент будет стоить всего 15 тыс тенге, передает Sputnik Казахстан.

Помимо этого, компания предоставит скидку на полет для детей не старше 14 лет. Также пассажиры могут бесплатно перевезти с собой до 20 кг багажа и 5 кг ручной клади, говорится в сообщении.

Не будут облагаться штрафными санкциями изменение даты вылета и возврат билетов, добавили в Qazaq Air.

(1000 тенге = 199 рублей)