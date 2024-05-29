Вестник Кавказа

Qazaq Air ввела фиксированные цены

Qazaq Air ввела фиксированные цены
© Фото: пресс-служба АО “Самрук-Казына“
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air ввела фиксированные цены для пассажиров на ряде направлений авиаперевозок, субсидируемых государством – полеты внутри страны по пяти направлениям будут выполняться по льготным тарифам.

Авиакомпания Qazaq Air вводит фиксированные цены на перелет по пяти направлениям внутри страны – поменять дату вылета на рейсы компании и вернуть билеты на них можно будет без штрафных сануций.

"В текущем году авиакомпания Qazaq Air выполняет ряд субсидируемых авиамаршрутов. По доступным ценам казахстанцы и гости страны могут летать по пяти маршрутам внутри Казахстана. Билеты на эти маршруты продаются по специальным тарифам для повышения доступности региональных авиаперевозок"

- пресс-служба Qazaq Air

Самым дорогим из авиарейсов будет полет из Алматы в Кокшетау – билет на рейс обойдется пассажирам в 30 тыс тенге. Полеты из Туркестана в Актобе и Костанай будут стоить 27 тыс тенге, а за перелет из Астаны в Петропавловск и из Жезказгана в Шымкент будет стоить всего 15 тыс тенге, передает Sputnik Казахстан.

Помимо этого, компания предоставит скидку на полет для детей не старше 14 лет. Также пассажиры могут бесплатно перевезти с собой до 20 кг багажа и 5 кг ручной клади, говорится в сообщении.

Не будут облагаться штрафными санкциями изменение даты вылета и возврат билетов, добавили в Qazaq Air.

 (1000 тенге = 199 рублей)

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1440 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Аэропорт Владикавказа может получить статус места базирования Red Wings

Аэропорт Владикавказа может получить статус места базирования Red Wings

На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

На Ставрополье пройдет турнир по сверхлегкой авиации

Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

Самолеты свяжут Москву и Ленкорань

ТУ-204 будет летать в Грузию, Армению и Израиль

ТУ-204 будет летать в Грузию, Армению и Израиль

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы