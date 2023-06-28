Пыльная буря убила человека в Иране

Человек погиб во время пыльной бури в Иране. Еще 1,2 тыс человек попали в больницу в последние несколько дней. Стихия бушует на протяжении более чем недели.
Первая жертва появилась в результате песчаной бури в Иране, рассказал руководитель Кризисного штаба провинции Систан и Белуджистан Маджид Мохебби.
"За последние дни в связи с усилением ветра и появлением пыли 1191 человек из Систана был отправлен в медпункты, один из них скончался"
– чиновник
Отметим, что песчаная буря не прекращается в провинции на протяжении уже более чем недели. Ветер при ней дует со скоростью 30 м/с.
Все это время власти настоятельно рекомендуют людям оставаться дома и не выходить без необходимости на улицу. Опаснее всего пыльная буря для людей, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, несовершеннолетних и лиц старшего возраста.