Пыльная буря убила человека в Иране

Опубликовано: 20:27, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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Человек погиб во время пыльной бури в Иране. Еще 1,2 тыс человек попали в больницу в последние несколько дней. Стихия бушует на протяжении более чем недели.

Первая жертва появилась в результате песчаной бури в Иране, рассказал руководитель Кризисного штаба провинции Систан и Белуджистан Маджид Мохебби.

"За последние дни в связи с усилением ветра и появлением пыли 1191 человек из Систана был отправлен в медпункты, один из них скончался"

– чиновник

Отметим, что песчаная буря не прекращается в провинции на протяжении уже более чем недели. Ветер при ней дует со скоростью 30 м/с.

Все это время власти настоятельно рекомендуют людям оставаться дома и не выходить без необходимости на улицу. Опаснее всего пыльная буря для людей, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, несовершеннолетних и лиц старшего возраста.