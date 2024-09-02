Пыльная буря нагрянула на Ставрополье

Округа Ставрополья накрыла пыльная буря. Водителей призвал воздержаться от поездок, пока ветра не спадут.
Пыльная буря атаковала ставропольские округа, сообщает пресс-служба краевой госавтоинспекции.
Как заявили в ведомстве, сильный ветер с пылью добрались до нескольких округов региона.
Буря усложняет движение на дорогах, поэтому водителей призвали воздержаться от поездок.
Стоит добавить, что пыльная буря дошла и до других городов Юга. Кадры с сильными ветрами и пылью распространились в интернете.