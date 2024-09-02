Вестник Кавказа

Пыльная буря нагрянула на Ставрополье

Пыльная буря нагрянула на Ставрополье
Округа Ставрополья накрыла пыльная буря. Водителей призвал воздержаться от поездок, пока ветра не спадут.

Пыльная буря атаковала ставропольские округа, сообщает пресс-служба краевой госавтоинспекции.

Как заявили в ведомстве, сильный ветер с пылью добрались до нескольких округов региона.

Буря усложняет движение на дорогах, поэтому водителей призвали воздержаться от поездок.

Стоит добавить, что пыльная буря дошла и до других городов Юга. Кадры с сильными ветрами и пылью распространились в интернете.

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