Путина не будет на переговорах с Украиной – Песков

Президент России Владимир Путин не будет участвовать в российско-украинских переговорах в Турции – отрицательный ответ на соответствующий вопрос дал его пресс-секретарь.

Российский президент Владимир Путин не приедет на переговоры с Украиной в Стамбул, эту возможность опроверг его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

У представителя Кремля спросили, есть ли шанс, что глава российского государства будет участвовать в переговорах в Стамбуле.

"Нет"

– Песков

Напомним, по сообщению МИД РФ переговоры, которые планировались начать утром, стартуют во второй половине дня.

Стоит отметить, что готовность приехать в Стамбул выразил президент США Дональд Трамп. По его словам, он может сделать это в пятницу.

Кроме того, в Анкару прибыл Владимир Зеленский. В столице Турции состоятся его переговоры с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.