Вестник Кавказа

Путин завершил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин завершил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Переговоры Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние связи и ОПЕК+.

В Эр-Рияде завершились переговоры российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.

Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны, помимо ситуации на Ближнем Востоке, поговорили о двустороннем сотрудничестве и связях в рамках ОПЕК+.

Стоит отметить, что во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию главу государства сопровождали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и лидер Чечни Рамзан Кадыров.

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