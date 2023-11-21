Путин завершил переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Переговоры Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии завершились. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, двусторонние связи и ОПЕК+.
В Эр-Рияде завершились переговоры российского лидера Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана аль Сауда.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, стороны, помимо ситуации на Ближнем Востоке, поговорили о двустороннем сотрудничестве и связях в рамках ОПЕК+.
Стоит отметить, что во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию главу государства сопровождали глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, руководитель Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и лидер Чечни Рамзан Кадыров.
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