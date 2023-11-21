Путин: у Москвы и Эр-Рияда хорошие отношения во всех отраслях

Владимир Путин на встрече с наследным принцем Саудовской Аравии рассказал о хороших отношениях Москвы и Эр-Рияда. Президент России находится в Королевстве с рабочим визитом.

В Эр-Рияде прошла встреча российского лидера Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом аль Саудом.

Глава государства прибыл в королевский дворец "Аль-Ямама" в Эр-Рияде". Встреча пройдет сначала в расширенном, а затем в узком составе.

В ходе переговоров президент отметил, что у России и Саудовской Аравии сложились хорошие отношения во всех отраслях, включая политике, экономике и гуманитарных областях.

"Для всех нас очень важно сейчас обменяться с вами информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе"

- Владимир Путин

Путин рассказал, что ранее планировался визит наследного принца в Москву, однако из-за ряда обстоятельств он не состоялся. Однако он подчеркнул, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений между странами.

"Находясь здесь, в регионе, с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать и пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы действительно активно развиваем наше взаимодействие"

- Владимир Путин

В заключение глава государства пригласил бен Салмана в Москву, на что принц ответил согласием.