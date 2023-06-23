Вестник Кавказа

Путин прилетел в Саудовскую Аравию

Путин прилетел в Саудовскую Аравию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин прибыл в Саудовскую Аравию. В Эр-Рияде он проведет переговоры с наследным принцем Королевства. Ранее президент побывал в Арабских Эмиратах.

Самолет с российским лидером Владимиром Путиным на борту приземлился в столице Саудовской Аравии.

В Эр-Рияде президент России проведет переговоры с наследным принцем Королевства Мухаммедом бен Салманом аль Саудом.

Напомним, ранее глава государства побывал в Арабских Эмиратах, где встретился с руководителем страны Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном.

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