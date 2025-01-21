Путин вручил орден "За доблестный труд" коллективу Московского университета

Коллектив МГУ им. М. В. Ломоносова был удостоен ордена "За доблестный труд" – высокую награду вручил президент России Владимир Путин во время посещения Музея истории университета, сообщается на сайте Кремля.
Награждение состоялось в преддверии Дня российского студенчества и юбилея – 270-летия – Московского университета.
Глава государства в сопровождении ректора МГУ Виктора Садовничего осмотрел экспозицию музея, там ему показали главные реликвии университета: Указ Елизаветы Петровны об основании университета, подписанный императрицей в 1755 году, и Утвердительную грамоту Александра I к первому уставу университета 1804 года.
Президент также выступил на церемонии. Владимир Путин напомнил, что с самого момента образования Московский университет играл особую роль не только в научном, но и в культурном и общественном развитии России. По словам главы государства, в течение всех 270 лет своего существования университет представлял собой сердце российского образования и науки.
"Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор ее развития, работы во благо Отечества"
– Владимир Путин
После церемонии вручения награды президент провел заседание попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова.