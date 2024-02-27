Вестник Кавказа

Путин вдохновил на фестиваль томатов на Ставрополье 

Путин вдохновил на фестиваль томатов на Ставрополье 
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ставрополье примет фестиваль томатов. Эта инициатива нашла поддержку на высшем уровне. 

Президент России поддержал предложение провести фестиваль томатов на Ставрополье. 
Напомним, что глава государства находится в регионе с рабочим визитом. В частности, сегодня он посетил тепличный комплекс. В ходе общения с инициативой провести фестиваль томатов, к нему обратилась сотрудница предприятия. Президент идею поддержал. 

«Ну, а чего, почему нет?»

– Владимир Путин 

Далее он указал, что организацию праздника он возлагает на местные власти. 
Отметим, что поддержка главы государства может стать решающим фактором в реализации этого проекта. Фестиваль томатов может стать не только знаковым событием для Ставрополья, но и значительно повлиять на его экономику, привлекая туристов и способствуя развитию местного бизнеса.

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