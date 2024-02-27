Путин вдохновил на фестиваль томатов на Ставрополье 

Ставрополье примет фестиваль томатов. Эта инициатива нашла поддержку на высшем уровне.

Президент России поддержал предложение провести фестиваль томатов на Ставрополье.

Напомним, что глава государства находится в регионе с рабочим визитом. В частности, сегодня он посетил тепличный комплекс. В ходе общения с инициативой провести фестиваль томатов, к нему обратилась сотрудница предприятия. Президент идею поддержал.

«Ну, а чего, почему нет?»

– Владимир Путин

Далее он указал, что организацию праздника он возлагает на местные власти.

Отметим, что поддержка главы государства может стать решающим фактором в реализации этого проекта. Фестиваль томатов может стать не только знаковым событием для Ставрополья, но и значительно повлиять на его экономику, привлекая туристов и способствуя развитию местного бизнеса.