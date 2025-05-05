Путин: в секторе Газа нарастает гуманитарная катастрофа

В Кремль сегодня прибыл палестинский лидер Махмуд Аббас. Президент Владимир Путин, принимая его, назвал ситуацию в секторе Газа катастрофической и предложил расширить российскую помощь Палестине.

Президент России Владимир Путин принял сегодня в Кремле президента Палестины Махмуда Аббаса. Основной темой их переговоров стала тяжелая гуманитарная ситуация в секторе Газа.

Путин выступил за нормализацию обстановки в секторе Газа и вокруг него: должны быть восстановлены поставки гуманитарной помощи палестинцам и перезапущены мирные переговоры между палестинской и израильской сторонами. При этом он подчеркнул: пока что проблемы в секторе Газа только нарастают и имеют характер гуманитарной катастрофы.

"Ситуация усугубляется решениями о запрете даже на гуманитарную поддержку, на снабжение сектора Газа товарами первой необходимости и электроэнергией, что особенно вызывает озабоченность. К сожалению, достигнутое в начале года соглашение о перемирии в секторе Газа было сорвано, и обстановка продолжает деградировать"

– Владимир Путин

Российский лидер отметил, что поговорит с Махмудом Аббасом о том, как Москва могла бы помочь в разрешении этого кризиса, и напомнил, что в прошлом году из РФ в сектор Газа было доставлено 800 т гуманитарной помощи – еды, лекарств и других вещей.

Также Владимир Путин подтвердил, что Россия по-прежнему привержена созданию двух государств для двух народов – еврейского и палестинского.