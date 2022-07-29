Путин в Египте даст старт строительству четвертого блока АЭС "Эль-Дабаа"

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси 23 января примут участие в старте строительства четвертого, последнего блока АЭС "Эль-Дабаа".

Президент РФ Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси 23 января примут участие в старте строительства четвертого, последнего блока АЭС "Эль-Дабаа".

Президент РФ Владимир Путин 23 января посетит Египет, где вместе с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 примет участие в мероприятии по заливке первого бетона в основание четвертого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В планах есть такое мероприятие: это очень важная церемония"

- Дмитрий Песков

Ранее пресс-секретарь президента РФ отмечал, что Россия является безоговорочным мировым лидером атомной индустрии, а строящиеся ею объекты по всему миру дешевле и качественнее, поэтому другим участникам этого рынка очень сложно конкурировать с российскими специалистами, передает РИА Новости.

Начало заливки первого бетона в фундамент так называемого "ядерного острова" означает старт строительства последнего, четвертого энергоблока АЭС, которую строит в городе Эль-Дабаа в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, примерно в 300 км от столицы, инжиниринговый дивизион "Росатома".