Путин создал комитет по организации российского-арабского саммита

Владимир Путин образовал комитет по организации российско-арабского саммита. В указе говорится, что председатель должен утвердить состав оргкомитета.
Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании комитета по организации первого российско-арабского саммита, документ размещен на портал официального опубликования правовых актов.
В указе говорится, что председателем комитета по подготовке оргкомитета и проведению данного мероприятия назначен помощник руководителя государства Юрий Ушаков.
В документе также сказано, что председатель должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета, а правительство страны обеспечить финансирование всех расходов по саммиту.