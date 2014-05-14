Вестник Кавказа

Путин создал комитет по организации российского-арабского саммита

Путин создал комитет по организации российского-арабского саммита
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин образовал комитет по организации российско-арабского саммита. В указе говорится, что председатель должен утвердить состав оргкомитета.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании комитета по организации первого российско-арабского саммита, документ размещен на портал официального опубликования правовых актов.

В указе говорится, что председателем комитета по подготовке оргкомитета и проведению данного мероприятия назначен помощник руководителя государства Юрий Ушаков.

В документе также сказано, что председатель должен в течение месяца утвердить состав оргкомитета, а правительство страны обеспечить финансирование всех расходов по саммиту.

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