Путин соберет представителей религиозных объединений России

Опубликовано: 14:30, 20 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Владимир Путин проведет встречу с представителями религиозных объединений. Она состоится 25 октября. На встречу пригласили Патриарха Кирилла, Равиля Гайнутдина и многих других деятелей.

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с представителями религиозных объединений России. По его словам, она пройдет 25 октября.

Он отметил, что на встрече будут присутствовать Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, председатель Совета Муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Центрального духовного управления мусульман РФ Талгат Таджуддин, главный раввин России Берл Лазар и другие религиозные деятели.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что список приглашенных на встречу будет дорабатываться до 25 октября. Песков сообщил, что глава государства намерен поговорить о международной обстановке и обменяться мнениями о текущем этапе развития России.